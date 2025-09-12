Il difensore ha segnato il primo gol con la maglia dell'OM nella gara dell'esordio

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 00:44)

È arrivato il primo gol con la sua nuova maglia, quella del Marsiglia. Benjamin Pavard ha lasciato l'Inter nell'ultimo giorno di mercato in prestito oneroso a 2.5 mln e 15 mln fissati per il diritto di riscatto. Alla sua prima gara con la squadra guidata da De Zerbi, il giocatore francese ha segnato la rete del due a zero nella partita di Ligue 1 contro il Lorient, vinta poi 4-0.

Alla fine della partita il difensore ha parlato a Ligue 1+: «Sono molto contento del mio primo gol qui al Vélodrome, così come di questo gol. Mia moglie era in tribuna. Sono molto orgoglioso, ma anche della squadra perché abbiamo giocato una grande partita. Non li abbiamo sottovalutati e, nonostante il cartellino rosso, abbiamo continuato a giocare la nostra partita, quindi sono molto orgoglioso della squadra. Ora riposeremo, perché ci aspettano partite importanti. La pressione costante? È una richiesta dell'allenatore: giocare partite di possesso palla non appena perdiamo la palla, per cercare di riconquistarla il più velocemente possibile», ha spiegato sulla gara e sulle sue emozioni.

Il francese ha anche aggiunto: «Ci siamo presi il tempo per tenere palla e non affrettare le cose, quindi sono molto contento, ora dovremo riposare. La mia condizione fisica? Mi sentivo bene. Farò un passo avanti, perché mi mancavano un po' le gambe, perché tutto si è accelerato negli ultimi giorni di mercato. Mi sento bene in questa squadra. Sono stato accolto molto bene da Medhi (Benatia), dal presidente, dallo staff e anche dai giocatori. C'è un'atmosfera molto buona, quindi sono molto contento di essere qui. Non dobbiamo lasciarci trasportare dall'entusiasmo, è solo una partita e abbiamo partite importanti in arrivo».

