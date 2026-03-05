Sabato: “Derby? Lo temo dal punto di vista tattica. L’Inter non dovrà…”

FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha fatto il punto in casa nerazzurra a pochi giorni dal derby
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha fatto il punto in casa nerazzurra a pochi giorni dal derby contro il Milan:

Quanto ha pensato l'Inter al derby ieri sera?

—  

"E' stata una gita al lago. Mi aspettavo qualcosa di più dal Como, l'Inter doveva gestire, visto il derby. Il Como è stato rinunciatario, senza attaccanti. Sai che gli avversari giocheranno con una formazione rimaneggiata, dovevi fare qualcosa di più. Dovevi osare".

Cosa teme del derby?

—  

"Temo solo dal punto di vista tattico. Speriamo Chivu riesca a capire come giocare. Non devi riprendere le ripartenze in campo aperto del Milan, che subisci sempre".

(Fonte: TMW Radio)

