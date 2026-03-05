Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha fatto il punto in casa nerazzurra a pochi giorni dal derby contro il Milan:
Sabato: “Derby? Lo temo dal punto di vista tattica. L’Inter non dovrà…”
Quanto ha pensato l'Inter al derby ieri sera?—
"E' stata una gita al lago. Mi aspettavo qualcosa di più dal Como, l'Inter doveva gestire, visto il derby. Il Como è stato rinunciatario, senza attaccanti. Sai che gli avversari giocheranno con una formazione rimaneggiata, dovevi fare qualcosa di più. Dovevi osare".
Cosa teme del derby?—
"Temo solo dal punto di vista tattico. Speriamo Chivu riesca a capire come giocare. Non devi riprendere le ripartenze in campo aperto del Milan, che subisci sempre".
(Fonte: TMW Radio)
