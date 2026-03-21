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Milan, Pavlovic: “Il rigore? Cosa dire: un episodio sfortunato e uno fortunato”

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I due giocatori rossoneri hanno rilasciato un'intervista a DAZN per commentare la vittoria contro il Torino
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alla fine della partita con il Torino, a DAZN hanno parlato due giocatori del Milan, Fofana e Pavlovic. Queste le parole dei due rossoneri: «Cosa è successo nel secondo tempo? Dopo la prima parte della partita - ha risposto Fofana - abbiamo capito che ci mancava aggressività là davanti e tornando più aggressivi abbiamo segnato subito due gol». 

Milan, Pavlovic: “Il rigore? Cosa dire: un episodio sfortunato e uno fortunato”- immagine 2
Getty Images

«Oggi ho fatto gol e rigore ma il migliore in campo è stato Fofana - ha detto Pavlovic - ho fatto un grande gol, ma fortunato».

«Per me non è fortuna», ha risposto Fofana. «Sul rigore? Cosa devo dire? Un episodio sfortunato, l'arbitro non l'aveva visto. Diciamo sfortuna sul rigore e fortuna sul gol», ha aggiunto Pavlovic che oltre alla rete dell'1-0 ha causato un rigore con un colpo sul volto di Simeone assegnato con revisione del VAR.

(Fonte: DAZN)

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