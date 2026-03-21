I due giocatori rossoneri hanno rilasciato un'intervista a DAZN per commentare la vittoria contro il Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 21:16)

Alla fine della partita con il Torino, a DAZN hanno parlato due giocatori del Milan, Fofana e Pavlovic. Queste le parole dei due rossoneri: «Cosa è successo nel secondo tempo? Dopo la prima parte della partita - ha risposto Fofana - abbiamo capito che ci mancava aggressività là davanti e tornando più aggressivi abbiamo segnato subito due gol».

«Oggi ho fatto gol e rigore ma il migliore in campo è stato Fofana - ha detto Pavlovic - ho fatto un grande gol, ma fortunato».

«Per me non è fortuna», ha risposto Fofana. «Sul rigore? Cosa devo dire? Un episodio sfortunato, l'arbitro non l'aveva visto. Diciamo sfortuna sul rigore e fortuna sul gol», ha aggiunto Pavlovic che oltre alla rete dell'1-0 ha causato un rigore con un colpo sul volto di Simeone assegnato con revisione del VAR.

(Fonte: DAZN)