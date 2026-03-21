Alla fine della partita con il Torino, a DAZN hanno parlato due giocatori del Milan, Fofana e Pavlovic. Queste le parole dei due rossoneri: «Cosa è successo nel secondo tempo? Dopo la prima parte della partita - ha risposto Fofana - abbiamo capito che ci mancava aggressività là davanti e tornando più aggressivi abbiamo segnato subito due gol».
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Milan, Pavlovic: “Il rigore? Cosa dire: un episodio sfortunato e uno fortunato”
I due giocatori rossoneri hanno rilasciato un'intervista a DAZN per commentare la vittoria contro il Torino
«Oggi ho fatto gol e rigore ma il migliore in campo è stato Fofana - ha detto Pavlovic - ho fatto un grande gol, ma fortunato».
«Per me non è fortuna», ha risposto Fofana. «Sul rigore? Cosa devo dire? Un episodio sfortunato, l'arbitro non l'aveva visto. Diciamo sfortuna sul rigore e fortuna sul gol», ha aggiunto Pavlovic che oltre alla rete dell'1-0 ha causato un rigore con un colpo sul volto di Simeone assegnato con revisione del VAR.
(Fonte: DAZN)
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