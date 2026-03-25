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fcinter1908 news interviste Llorente: “Ecco perché Esposito diventerà un top. Scudetto? Inter resta favorita però…”

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Llorente: “Ecco perché Esposito diventerà un top. Scudetto? Inter resta favorita però…”

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"Napoli-Milan e Inter-Roma? Non so se si deciderà lì, ma saranno partite decisive, chiaramente”, ammette Llorente
Matteo Pifferi Redattore 

Nel corso di un'ampia intervista a Repubblica, Fernando Llorente, ex attaccante tra le altre di Napoli e Juventus, ha parlato così delle difficoltà delle squadre italiane in Champions League:

“Secondo me è stato più un problema di questa stagione. È vero che le squadre italiane non sono state solide come al solito. Penso abbiano perso un po’ quella solidità difensiva e hanno preso tanti gol. Le squadre italiane hanno sempre lavorato bene in difesa e devono continuare a farlo, perché è una delle caratteristiche del calcio italiano”.

Pio Esposito le piace? Può diventare un grande attaccante?

“Sì, sono convinto che sia un giocatore molto interessante. È ancora giovane e deve crescere, deve imparare. Ricordo che nei miei primi anni ho fatto tanta fatica: è normale quando arrivi ad alto livello, trovi difensori fortissimi. Però tiene molto bene la palla, fa giocare la squadra e piano piano farà gol, prenderà fiducia e diventerà un grandissimo giocatore”.

Llorente: “Ecco perché Esposito diventerà un top. Scudetto? Inter resta favorita però…”- immagine 2
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Il Napoli deve credere nella rimonta sull’Inter?

“Per forza. Qualunque squadra che ha la possibilità di stare lì deve credere. L’Inter nelle ultime partite ha perso punti importanti e non si sa mai: è un momento decisivo. Se vinci tutte le partite e quelle davanti sbagliano, devi stare lì”.

Napoli e Milan possono davvero contendere all’Inter lo scudetto?

“Secondo me la favorita resta l’Inter, perché ha un vantaggio importante ed è una squadra fortissima, lo ha dimostrato negli ultimi anni. Però non si sa mai: anche l’anno scorso ha perso partite alla fine ed è successo di tutto, e il Napoli ne ha approfittato”.

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Nella corsa scudetto contano di più allenatori o squadre?

“Un po’ tutto. La forza della squadra è importante, ma anche l’allenatore è molto importante. Sarà una grande lotta. Sono contento anche per Cesc Fabregas, è stato un grande compagno e ho vissuto momenti bellissimi con lui”.

Napoli-Milan e Inter-Roma possono decidere lo scudetto?

“Non so se si deciderà lì, ma saranno partite decisive, chiaramente”.

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