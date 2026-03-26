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Pazzini: “L’Inter è forte e Chivu ha stupito tutti. Cristian era tosto. Da compagno…”

Pazzini: “L’Inter è forte e Chivu ha stupito tutti. Cristian era tosto. Da compagno…” - immagine 1
Nell'intervista a Repubblica, l'ex giocatore ha parlato della lotta scudetto e ha commentato il lavoro di Chivu sulla panchina dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

Nell'intervista a Repubblica, Giampaolo Pazzini ha parlato della lotta scudetto. L'ex attaccante si è focalizzato anche sul lavoro del suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter, Cristian Chivu. "La classifica esprime i valori. Il Napoli è campione d'Italia. Il Milan è stato avvantaggiato dal non avere le coppe, e ha Allegri: vincente, pragmatico, regge la pressione. L'Inter è forte. E Chivu ha stupito tutti, in positivo".

Inter Chivu
Getty Images

Da avversario e da compagno, se lo immaginava allenatore?

—  

«Il carisma non gli manca, ma non lo avrei detto. A giocarci contro era tosto, cattivo, tecnico, intelligente. Avendolo in squadra, ne ho apprezzato anche la generosità e la leadership».

(Repubblica)

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