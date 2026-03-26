Nell'intervista a Repubblica, l'ex giocatore ha parlato della lotta scudetto e ha commentato il lavoro di Chivu sulla panchina dell'Inter

Nell'intervista a Repubblica, Giampaolo Pazzini ha parlato della lotta scudetto. L'ex attaccante si è focalizzato anche sul lavoro del suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter, Cristian Chivu. "La classifica esprime i valori. Il Napoli è campione d'Italia. Il Milan è stato avvantaggiato dal non avere le coppe, e ha Allegri: vincente, pragmatico, regge la pressione. L'Inter è forte. E Chivu ha stupito tutti, in positivo".