Gigi Riccio, vice allenatore dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Skysport prima della semifinale dei play-off contro l'Irlanda del Nord. Il collaboratore di Gattuso ha detto: «Attesa finita, serve tanta testa? Inevitabilmente è arrivato il giorno e ovviamente lo aspettavamo tutti. Siamo stati bene insieme in questi giorni, abbiamo lavorato bene e giusto e la questione mentale è fondamentale. Ci arriviamo con energia e siamo pronti a giocarcela».
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Italia, Riccio: “Esposito a gara in corso? La rosa è determinante. Gattuso ha trasmesso…”
Le parole del vice allenatore della Nazionale a Skysport prima del fischio d'inizio della partita di Bergamo contro l'Irlanda del Nord
-Pisilli, Esposito giocatori che partono dalla panchina per dare una mano a gara in corso?
Assolutamente sì. Soprattutto negli ultimi anni è diventata determinante la rosa a disposizione per i cambi. C'erano altri ragazzi che meritavano di essere qua ma siamo contenti di quelli che ci sono. Durante la gara diventa importante specie quando arriva la stanchezza.
-Sei collaboratore e grande amico di Gattuso. Come ha vissuto questi momenti?
Per come lo conosco è maturato tanto e la vive con equilibrio, con positività ed è quello che ha trasmesso, come la leggerezza. Tanto poi l'importanza della gara la conosciamo tutti.
(Fonte: SS24)
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