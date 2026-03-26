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Italia, Riccio: “Esposito a gara in corso? La rosa è determinante. Gattuso ha trasmesso…”

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Le parole del vice allenatore della Nazionale a Skysport prima del fischio d'inizio della partita di Bergamo contro l'Irlanda del Nord
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Gigi Riccio, vice allenatore dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Skysport prima della semifinale dei play-off contro l'Irlanda del Nord. Il collaboratore di Gattuso ha detto: «Attesa finita, serve tanta testa? Inevitabilmente è arrivato il giorno e ovviamente lo aspettavamo tutti. Siamo stati bene insieme in questi giorni, abbiamo lavorato bene  e giusto e la questione mentale è fondamentale. Ci arriviamo con energia e siamo pronti a giocarcela». 

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-Pisilli, Esposito giocatori che partono dalla panchina per dare una mano a gara in corso? 

Assolutamente sì. Soprattutto negli ultimi anni è diventata determinante la rosa a disposizione per i cambi. C'erano altri ragazzi che meritavano di essere qua ma siamo contenti di quelli che ci sono. Durante la gara diventa importante specie quando arriva la stanchezza.

-Sei collaboratore e grande amico di Gattuso. Come ha vissuto questi momenti? 

Per come lo conosco è maturato tanto e la vive con equilibrio, con positività ed è quello che ha trasmesso, come la leggerezza. Tanto poi l'importanza della gara la conosciamo tutti. 

(Fonte: SS24)

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