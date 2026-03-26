Gigi Riccio, vice allenatore dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Skysport prima della semifinale dei play-off contro l'Irlanda del Nord. Il collaboratore di Gattuso ha detto: «Attesa finita, serve tanta testa? Inevitabilmente è arrivato il giorno e ovviamente lo aspettavamo tutti. Siamo stati bene insieme in questi giorni, abbiamo lavorato bene e giusto e la questione mentale è fondamentale. Ci arriviamo con energia e siamo pronti a giocarcela».