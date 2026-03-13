"Ha la fortuna di allenarsi con un attaccante forte e deve imparare tutto quello che può", ha detto Pellissier poi su Esposito

Matteo Pifferi Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 22:02)

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Sergio Pellissier ha parlato anche degli attaccanti della Serie A, tra i quali anche Lautaro Martinez:

"Il più completo è Lautaro, perché fa gol, lotta, fa segnare gli altri e si muove da vero centravanti. È quello che assomiglia di più agli attaccanti di una volta, anche se non è italiano".

Tra i giovani chi ti convince di più?

"Hojlund è interessante, ha qualità e può crescere, ma deve segnare con continuità per diventare un vero bomber. Tra gli italiani mi piacciono Scamacca ed Esposito. Esposito in particolare ha grande impegno e qualità, se resta umile può migliorare tanto. Ha la fortuna di allenarsi con un attaccante forte e deve imparare tutto quello che può".

Problemi del calcio italiano

"Non si investe più nei settori giovanili. Negli altri sport c’è meno pressione e si accetta il percorso di crescita, nel calcio no: se retrocedi con la Primavera è un fallimento. Così nessuno costruisce più. Servono strutture, investimenti e meritocrazia. Una volta l’Under 21 era il passaggio obbligato per diventare campioni, oggi si vuole bruciare le tappe e si rischia di rovinare i ragazzi".