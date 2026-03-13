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Pellissier: “Lautaro l’attaccante più completo in Italia. Pio Esposito? Se resta umile…”

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"Ha la fortuna di allenarsi con un attaccante forte e deve imparare tutto quello che può", ha detto Pellissier poi su Esposito
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Sergio Pellissier ha parlato anche degli attaccanti della Serie A, tra i quali anche Lautaro Martinez:

"Il più completo è Lautaro, perché fa gol, lotta, fa segnare gli altri e si muove da vero centravanti. È quello che assomiglia di più agli attaccanti di una volta, anche se non è italiano".

Pellissier: “Lautaro l’attaccante più completo in Italia. Pio Esposito? Se resta umile…”- immagine 2
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Tra i giovani chi ti convince di più?

"Hojlund è interessante, ha qualità e può crescere, ma deve segnare con continuità per diventare un vero bomber. Tra gli italiani mi piacciono Scamacca ed Esposito. Esposito in particolare ha grande impegno e qualità, se resta umile può migliorare tanto. Ha la fortuna di allenarsi con un attaccante forte e deve imparare tutto quello che può".

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Problemi del calcio italiano

"Non si investe più nei settori giovanili. Negli altri sport c’è meno pressione e si accetta il percorso di crescita, nel calcio no: se retrocedi con la Primavera è un fallimento. Così nessuno costruisce più. Servono strutture, investimenti e meritocrazia. Una volta l’Under 21 era il passaggio obbligato per diventare campioni, oggi si vuole bruciare le tappe e si rischia di rovinare i ragazzi".

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