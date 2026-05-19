Intervistato da Sky Sport, Sergio Pellissier , ex calciatore, ha raccontato così l'episodio di Chievo-Inter del 2010 e la testata con Cristian Chivu : "La testata con Chivu? L'ho rivista più volte e dal campo non mi aspettavo una cosa del genere: ma è stato un episodio molto pericoloso.

Prima eravamo avversari e basta, poi sono andato a trovarlo perché mi dispiaceva: non l'ho fatto apposta, sono cose che possono accadere. Fortunatamente è successo a Verona e c'era un'equipe eccezionale: l'hanno operato immediatamente, nella sfortuna è stato anche fortunato".