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fcinter1908 news interviste Pellissier: “Testata con Chivu? L’ho rivista più volte, è stato un episodio molto pericoloso”

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Pellissier: “Testata con Chivu? L’ho rivista più volte, è stato un episodio molto pericoloso”

Pellissier: “Testata con Chivu? L’ho rivista più volte, è stato un episodio molto pericoloso” - immagine 1
Sergio Pellissier, ex calciatore, ha raccontato così l'episodio di Chievo-Inter del 2010 e la testata con Cristian Chivu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato da Sky Sport, Sergio Pellissier, ex calciatore, ha raccontato così l'episodio di Chievo-Inter del 2010 e la testata con Cristian Chivu: "La testata con Chivu? L'ho rivista più volte e dal campo non mi aspettavo una cosa del genere: ma è stato un episodio molto pericoloso.

Pellissier: “Testata con Chivu? L’ho rivista più volte, è stato un episodio molto pericoloso”- immagine 2
Getty Images

Prima eravamo avversari e basta, poi sono andato a trovarlo perché mi dispiaceva: non l'ho fatto apposta, sono cose che possono accadere. Fortunatamente è successo a Verona e c'era un'equipe eccezionale: l'hanno operato immediatamente, nella sfortuna è stato anche fortunato".

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