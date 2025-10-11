Pepe: “Scudetto? Ecco la mia favorita e perché. La Juve ha il diritto di…”

Simone Pepe ha parlato a La Stampa del rendimento dei bianconeri e della lotta per lo scudetto: "Conte non è cambiato"

«Penso che non è facile ricostruire quando si è vinto per molti anni. Ci sono stati ricambi generazionali. Credo che la Juve abbia bisogno di compattezza: è importante che i tifosi e la squadra siano una cosa unica».