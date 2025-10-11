Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Simone Pepe, ex Juve, ha parlato così del rendimento attuale dei bianconeri:
Pepe: “Scudetto? Ecco la mia favorita e perché. La Juve ha il diritto di…”
Simone Pepe ha parlato a La Stampa del rendimento dei bianconeri e della lotta per lo scudetto: "Conte non è cambiato"
«Penso che non è facile ricostruire quando si è vinto per molti anni. Ci sono stati ricambi generazionali. Credo che la Juve abbia bisogno di compattezza: è importante che i tifosi e la squadra siano una cosa unica».
Può giocarsela con Napoli, Inter, Milan e Roma?
«Sicuramente! Ha il diritto di giocarsela perché si chiama Juventus».
C’è una favorita?
«Io vedo il Milan davanti a tutti. Il mister è bravo, c’è Modric, il gruppo è ottimo e, soprattutto, gioca domenica-domenica. Senza coppe».
Conte la ringrazierà per non aver messo pressioni sul Napoli. A proposito: è cambiato dal Conte che conosceva lei?
«Ma che cambiato! No! Uno che ha vinto ovunque non deve cambiare. Lo vedo spesso, ci incontriamo a Torino».
