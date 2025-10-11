L'attaccante dell'Under23 di Vecchi ha parlato a SportWeek e si è soffermato su esempi, punti deboli e cose in cui deve migliorare

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre - 18:30

Matteo Spinaccè, attaccante 19enne dell'Inter Under23 di Stefano Vecchi ha parlato a SportWeek: «Punti forti? Tiro e fisicità. Margini di miglioramento? Devo imparare a difendere meglio il pallone, far salire la squadra e prendere più falli», ha sottolineato.

Viene da cinque anni nel settore giovanile dell'Inter: «Nelle amichevoli estive, quando mi sono trovato difensori con esperienza ho faticato. Ora va meglio e riesco a dire la mia anche fisicamente. La doppietta al Lumezzane? Non me l'aspettavo», ha detto.

«Esposito? Ci ho giocato e lo conosco bene e ha fatto un percorso eccezionale. Si merita tutto e lo prendo come punto di riferimento. Thuram? Mi rispecchio nelle sue caratteristiche. Non ho avuto modo di parlarci e legarci però posso dire che è un ragazzo eccezionale, uno che gioca col sorriso e con noi giovani è bravo», ha detto il giovane calciatore nerazzurro.

(Fonte: SportWeek)