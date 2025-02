«Gli infortuni degli ultimi giorni di Scamacca e Scalvini? I ragazzi verranno operati ed è ovviamente un grandissimo dispiacere per noi perché perdiamo per un lungo periodo due ragazzi che ci avrebbero dato una grande mano e che non si meritavano questi due episodi. Torneranno più forti di prima, li aspettiamo con la calma necessaria anche se sappiamo che li riavremo solo l’anno prossimo. Siamo molto dispiaciuti perché sono capitati in due gare a ridosso del mercato e non ci siamo fatti mancare nulla. Guardiamo avanti». Così Luca Percassi, vice presidente dell'Atalanta ha parlato degli infortuni dei due calciatori italiani che non saranno a disposizione di Gasperini per il resto della stagione.