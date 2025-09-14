Percassi: “Lookman? L’Atalanta deve avere giocatori che diano tutto. Andiamo avanti”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Atalanta-Lecce, Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato anche della situazione di Ademola Lookman. Ecco le sue dichiarazioni:
"Non ho tanto da aggiungere rispetto a quello che ha detto Juric, siamo d'accordo con lui. Sappiamo quanto Lookman sia un giocatore importante per l'Atalanta, ma l'Atalanta per rispettare i suoi principi basilari e semplici deve avere giocatori pronti a dare il 100% per la maglia. Siamo quindi molto concentrati sulla nostra causa".
"La decisione è stata non convocare Ademola per la sua situazione, andiamo avanti, oggi siamo concentrati su una partita molto difficile. Juric incarna lo spirito Atalanta, la nostra gente si aspetta che i giocatori sudino per la maglia, al di là del loro valore. Andiamo avanti, sapendo che ogni partita sarà complicata ma che dobbiamo fare il massimo per i nostri tifosi".
(Fonte: DAZN)
