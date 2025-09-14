Tudor: “Inter forte e ha storia. In più i giocatori sono insieme da cinque anni e…”

FC Inter 1908
"Partita pazzesca? Sono d'accordo, dobbiamo ancora digerire tutto. Una bella vittoria contro una grande squadra", dice Tudor
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Igor Tudor ha analizzato così la vittoria per 4-3 contro l'Inter:

"Partita pazzesca? Sono d'accordo, dobbiamo ancora digerire tutto. Una bella vittoria contro una grande squadra, l'Inter ha storia, sono cinque anni insieme, giocatori esperti. Non era facile, potevamo fare meglio su alcuni cose, non è stata una partita al nostro massimo. Ci sono mancati Cambiaso e Conceicao, c'è stata anche la pausa. Bello vincerla ma dobbiamo essere consapevoli che possiamo e dobbiamo migliorare"

La Juve non ha subito il contraccolpo dopo il 3-2

"C'era voglia di andare a fare il gol, il calcio poi ti regala alcune emozioni e magie. Cambi azzeccati? E' facile così, se fa gol Adzic il cambio è azzeccato, altrimenti se fosse uscita la palla allora no. Si sbaglia e si azzecca ma è una cosa sopravvalutata, alcune cose si possono programmare ma altre no"

Con due punte la Juve ha fatto meglio?

"Ci sono parti della partita nella partita, dipende anche dal punto di vista psicologico. Juve prima? Mancano 35 giornate"

