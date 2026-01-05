FC Inter 1908
Perinetti: “Chivu? Piglio, autorità e personalità: si è integrato benissimo”

Inter Chivu
Le dichiarazioni del direttore sportivo ex tra le altre di Roma, Napoli, Palermo e Siena e oggi direttore generale dell'Athletic Palermo
Alessandro De Felice
Giorgio Perinetti, direttore sportivo ex tra le altre di Roma, Napoli, Palermo e Siena e oggi direttore generale dell'Athletic Palermo, formazione che milita nel campionato di Serie D, ha parlato ai microfoni di TMW

"Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Chivu si è integrato benissimo con piglio, autorità e personalità. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi".

Perinetti: “Chivu? Piglio, autorità e personalità: si è integrato benissimo”- immagine 2
Getty Images

Zirkzee e Raspadori: rinforzi ideali per la Roma?

"Zirkzee conosce già il campionato italiano e potrebbe essere un'arma in più. Poi c'è Raspadori, nonostante le azioni di disturbo di altri club credo che la Roma possa essere ancora la principale candidata per arrivare al giocatore".

