Perinetti: “Chivu? Piglio, autorità e personalità: si è integrato benissimo”

Giorgio Perinetti, direttore sportivo ex tra le altre di Roma, Napoli, Palermo e Siena e oggi direttore generale dell'Athletic Palermo, formazione che milita nel campionato di Serie D, ha parlato ai microfoni di TMW

"Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Chivu si è integrato benissimo con piglio, autorità e personalità. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi".