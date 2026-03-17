"Il Napoli ha avuto una stagione molto complicata per via della serie di infortuni a cui è andato incontro. Conte sta cercando di rimettere in piedi il campionato con la qualificazione in Champions, credo che di più non si potesse chiedere. Il Milan invece ha giocato un buon campionato ma non era attrezzato per vincere. L'Inter ha l'organico più attrezzato di tutti".