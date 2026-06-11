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Perinetti: “Milan in grave ritardo, inconcepibile per un club così. Sarà il mercato delle…”

Perinetti: “Milan in grave ritardo, inconcepibile per un club così. Sarà il mercato delle…” - immagine 1
Giorgio Perinetti ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato di Serie A, che vedrà l'Inter di Chivu iniziare come campione d'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato di Serie A, che vedrà l'Inter di Chivu iniziare come campione d'Italia:

Milan Ibrahimovic Cardinale
Getty Images

"Date le tempistiche direi che il Milan è in grande ritardo. Avrebbe dovuto già avere una struttura, è inconcepibile non avere ancora un allenatore e un direttore sportivo. Parliamo di una società blasonata ed importante".

Che mercato vedremo questa estate?

—  

"Sarà ancora il mercato delle idee viste le carenze economiche. Dobbiamo trovare calciatori da inventare, giovani che poi devono portare plusvalenze. Occorre mettere le idee in primo piano".

Perinetti: “Milan in grave ritardo, inconcepibile per un club così. Sarà il mercato delle…”- immagine 3
Getty Images

Su chi punta in Serie A?

—  

"Per il sistema calcio vorrei che le sorprese positive fossero Milan e Juventus, che mancano nel panorama calcistico ai massimi livelli da qualche tempo".

(Fonte: TMW)

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