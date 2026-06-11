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Perinetti: “Milan in grave ritardo, inconcepibile per un club così. Sarà il mercato delle…”
Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato di Serie A, che vedrà l'Inter di Chivu iniziare come campione d'Italia:
"Date le tempistiche direi che il Milan è in grande ritardo. Avrebbe dovuto già avere una struttura, è inconcepibile non avere ancora un allenatore e un direttore sportivo. Parliamo di una società blasonata ed importante".
Che mercato vedremo questa estate?—
"Sarà ancora il mercato delle idee viste le carenze economiche. Dobbiamo trovare calciatori da inventare, giovani che poi devono portare plusvalenze. Occorre mettere le idee in primo piano".
Su chi punta in Serie A?—
"Per il sistema calcio vorrei che le sorprese positive fossero Milan e Juventus, che mancano nel panorama calcistico ai massimi livelli da qualche tempo".
(Fonte: TMW)
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