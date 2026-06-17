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fcinter1908 news interviste Orsi: “Roma da scudetto? Inter e Napoli hanno tanto in più: Chivu davanti ha…”
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Orsi: “Roma da scudetto? Inter e Napoli hanno tanto in più: Chivu davanti ha…”
A Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha risposto così alla domanda sulla possibilità della Roma di lottare per lo scudetto
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha risposto così alla domanda sulla possibilità della Roma di lottare per lo scudetto: "Napoli e Inter, a livello di organico, hanno tanto in più. Ai giallorossi serve allargare la qualità.
L’Inter ha Lautaro, Bonny, Thuram ed Esposito. Se la Roma non ha Malen, non c’è nessuno. Non si può giocare più con 13/14 giocatori. Bisogna progettare questo percorso. Ora si cerca di preservare la Champions, in un paio di anni si allarga la rosa”.
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