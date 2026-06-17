A Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha risposto così alla domanda sulla possibilità della Roma di lottare per lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha risposto così alla domanda sulla possibilità della Roma di lottare per lo scudetto: "Napoli e Inter, a livello di organico, hanno tanto in più. Ai giallorossi serve allargare la qualità.