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Orsi: “Roma da scudetto? Inter e Napoli hanno tanto in più: Chivu davanti ha…”

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A Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha risposto così alla domanda sulla possibilità della Roma di lottare per lo scudetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha risposto così alla domanda sulla possibilità della Roma di lottare per lo scudetto: "Napoli e Inter, a livello di organico, hanno tanto in più. Ai giallorossi serve allargare la qualità.

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L’Inter ha Lautaro, Bonny, Thuram ed Esposito. Se la Roma non ha Malen, non c’è nessuno. Non si può giocare più con 13/14 giocatori. Bisogna progettare questo percorso. Ora si cerca di preservare la Champions, in un paio di anni si allarga la rosa”.

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