Di Napoli: “Nel Milan manca programmazione, Ibrahimovic figura negativa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato la confusione che sembra regnare sovrana nel Milan , ancora priva di dt e ds:

"La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano, credo che il problema sia nel Milan, a capo del Milan. E' un'organizzazione che non esiste, credo che Ibra sia più negativo che positivo".