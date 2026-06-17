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fcinter1908 news interviste Di Napoli: “Nel Milan manca programmazione, Ibrahimovic figura negativa”
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Di Napoli: “Nel Milan manca programmazione, Ibrahimovic figura negativa”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato la confusione che sembra regnare sovrana nel Milan
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato la confusione che sembra regnare sovrana nel Milan, ancora priva di dt e ds:
"La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano, credo che il problema sia nel Milan, a capo del Milan. E' un'organizzazione che non esiste, credo che Ibra sia più negativo che positivo".
"Intorno a lui si è creata un'atmosfera negativa. E la lite con Allegri deve far riflettere. Prima di andare al Milan, serve una programmazione che oggi non vedo".
(Fonte: TMW Radio)
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