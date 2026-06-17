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Di Napoli: “Nel Milan manca programmazione, Ibrahimovic figura negativa”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato la confusione che sembra regnare sovrana nel Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato la confusione che sembra regnare sovrana nel Milan, ancora priva di dt e ds:

Di Napoli: “Nel Milan manca programmazione, Ibrahimovic figura negativa”- immagine 2

"La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano, credo che il problema sia nel Milan, a capo del Milan. E' un'organizzazione che non esiste, credo che Ibra sia più negativo che positivo".

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"Intorno a lui si è creata un'atmosfera negativa. E la lite con Allegri deve far riflettere. Prima di andare al Milan, serve una programmazione che oggi non vedo".

(Fonte: TMW Radio)

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