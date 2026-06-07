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fcinter1908 news interviste Pezzali: “Sofferenza, dolore, gioia. L’Inter mi ha insegnato un modo di affrontare la vita”

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Pezzali: “Sofferenza, dolore, gioia. L’Inter mi ha insegnato un modo di affrontare la vita”

Pezzali: “Sofferenza, dolore, gioia. L’Inter mi ha insegnato un modo di affrontare la vita” - immagine 1
Il cantante pavese ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri, di come è nato e di come si è evoluto nel tempo
Fabio Alampi Redattore 

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Max Pezzali, noto tifoso dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri: "Cos'è per me l'Inter? Mio padre era interista ma la passione arriva da mio zio che andava spesso allo stadio. L'Inter mi ha insegnato un modo di affrontare la vita: entusiasmo incredibile ad agosto quando arriva il cartellino con il campione nuovo, e a gennaio tutti tristi. È una squadra che aiuta a costruirsi un'educazione morale solida, ti abitua alla sofferenza e al dolore, ma poi anche alla gioia".

Pezzali: “Sofferenza, dolore, gioia. L’Inter mi ha insegnato un modo di affrontare la vita”- immagine 2
Getty Images

Lo scudetto a tavolino?

"Bisognerebbe chiedere a Moratti, ma in genere penso che se ti offrono qualcosa, fai bene a prenderla".

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