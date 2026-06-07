Il cantante pavese ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri, di come è nato e di come si è evoluto nel tempo

Max Pezzali, noto tifoso dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri: "Cos'è per me l'Inter? Mio padre era interista ma la passione arriva da mio zio che andava spesso allo stadio. L'Inter mi ha insegnato un modo di affrontare la vita: entusiasmo incredibile ad agosto quando arriva il cartellino con il campione nuovo, e a gennaio tutti tristi. È una squadra che aiuta a costruirsi un'educazione morale solida, ti abitua alla sofferenza e al dolore, ma poi anche alla gioia".