FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zanetti: “Champions? Vogliamo arrivare in fondo e fare una grande stagione. Il sorteggio…”

news

Zanetti: “Champions? Vogliamo arrivare in fondo e fare una grande stagione. Il sorteggio…”

Zanetti: “Champions? Vogliamo arrivare in fondo e fare una grande stagione. Il sorteggio…” - immagine 1
Intervistato dai canali ufficiali UEFA, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato così i sorteggi di Champions League
Marco Macca Redattore 

Intervistato dai canali ufficiali UEFA, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato così i sorteggi di Champions League che hanno visto protagonisti i nerazzurri:

Zanetti: “Champions? Vogliamo arrivare in fondo e fare una grande stagione. Il sorteggio…”- immagine 2

"Un sorteggio equilibrato, con grandi squadre. Il nuovo formato ci piace, ci sono squadre con grande storia e tradizione. Speriamo di fare molto bene. Ci saranno partite molto dure, come quella a Madrid contro l'Atletico o a Dortmund contro il Borussia, ma ci prepareremo al meglio".

Zanetti: “Champions? Vogliamo arrivare in fondo e fare una grande stagione. Il sorteggio…”- immagine 3
Getty Images

"Vogliamo arrivare in fondo. Ripetersi sarà difficile, ma vogliamo fare una grande stagione".

(Fonte: UEFA.com)

Leggi anche
Zanetti: “Champions? Vogliamo arrivare in fondo e fare una grande stagione. Il...
Champions, Slot sul sorteggio del Liverpool: “Giocare contro l’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA