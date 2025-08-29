Intervistato dai canali ufficiali UEFA, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato così i sorteggi di Champions League che hanno visto protagonisti i nerazzurri:
"Un sorteggio equilibrato, con grandi squadre. Il nuovo formato ci piace, ci sono squadre con grande storia e tradizione. Speriamo di fare molto bene. Ci saranno partite molto dure, come quella a Madrid contro l'Atletico o a Dortmund contro il Borussia, ma ci prepareremo al meglio".
"Vogliamo arrivare in fondo. Ripetersi sarà difficile, ma vogliamo fare una grande stagione".
(Fonte: UEFA.com)
