Intervistato dai canali ufficiali UEFA, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato così i sorteggi di Champions League che hanno visto protagonisti i nerazzurri:

"Un sorteggio equilibrato, con grandi squadre. Il nuovo formato ci piace, ci sono squadre con grande storia e tradizione. Speriamo di fare molto bene. Ci saranno partite molto dure, come quella a Madrid contro l'Atletico o a Dortmund contro il Borussia, ma ci prepareremo al meglio".