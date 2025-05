L'attaccante del Cagliari è arrivato per la prima volta in carriera in doppia cifra in campionato, e non vuole fermarsi

Con i suoi gol ha trascinato il Cagliari verso la salvezza, arrivando per la prima volta in carriera in doppia cifra in Serie A. Ma Roberto Piccoli, attaccante classe 2001, non vuole fermarsi qui, come ribadito nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Tutto è cominciato in Coppa Italia il 12 agosto, quando ne feci due alla Carrarese… E non si è ancora chiuso. Perché manca una partita e io voglio dare tutto fino alla fine. Col Como è stato bello perché il primo in campionato, col Venezia, l'ho cercato, voluto, un gol cattivo, di testa su corner di Zortea. Radu, nell'azione precedente, mi aveva fatto una parata straordinaria. Ho sentito che il lavoro paga".