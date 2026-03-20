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Pinamonti rivela: “All’Inter ho dovuto mangiare tanta merda! Volevo andarmene ma Conte mi disse…”

Pinamonti rivela: “All’Inter ho dovuto mangiare tanta merda! Volevo andarmene ma Conte mi disse…” - immagine 1
Andrea Pinamonti, ex centravanti dell'Inter oggi al Sassuolo, ha raccontato così l'anno con Antonio Conte che ha portato allo scudetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato da Tuttosport, Andrea Pinamonti, ex centravanti dell'Inter oggi al Sassuolo, ha raccontato così l'anno con Antonio Conte che ha portato allo scudetto: "Quando arriva la domenica e non giochi, rosichi. Ma capivo chi avevo davanti; anzi, Conte lo devo ringraziare, sono cresciuto tanto con lui. A gennaio avevo chiesto al mister di poter andare via, lui mi disse: “Non posso dirti che sarai titolare, ma voglio che tu stia qui, i benefici li vedrai in campo”. Ho dovuto mangiare tanta merda... Ma ho avuto la soddisfazione del titolo".

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Getty

Si è pentito di qualche scelta in carriera? Per esempio lasciare casa Inter.

"Tutto mi ha insegnato qualcosa, per cui nessun rimpianto".

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