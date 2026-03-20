Intervistato da Tuttosport, Andrea Pinamonti, ex centravanti dell'Inter oggi al Sassuolo, ha raccontato così l'anno con Antonio Conte che ha portato allo scudetto: "Quando arriva la domenica e non giochi, rosichi. Ma capivo chi avevo davanti; anzi, Conte lo devo ringraziare, sono cresciuto tanto con lui. A gennaio avevo chiesto al mister di poter andare via, lui mi disse: “Non posso dirti che sarai titolare, ma voglio che tu stia qui, i benefici li vedrai in campo”. Ho dovuto mangiare tanta merda... Ma ho avuto la soddisfazione del titolo".