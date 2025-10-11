Le parole dell'attaccante nerazzurro dopo il primo gol con la maglia dell'Italia alla seconda presenza in Azzurro

Pio Esposito, attaccante dell'Inter e autore del primo gol con la maglia della Nazionale nel 3-1 all'Estonia a Tallinn, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"La situazione del mese scorso, mi sono trovato subito benissimo e c'è un'armonia fantastica in questo gruppo, quindi è anche più facile così giocare. Sì, credo di essere entrato bene, però anche questo è sempre merito della squadra, che ti mette nelle condizioni di giocare buoni palloni e sono molto contento di questo".

Giocare con il doppio centravanti, con un altro centravanti così, cosa che bisogna, con questo retaglio ad esempio a fianco, trovare? Che cosa dovrebbe essere più bravo?

"Sicuramente è importante mettere da parte l'egoismo, soprattutto sempre, ma quando si gioca con un altro attaccante ancora di più, giocare l'uno per l'altro. Giocare di squadra, fare le solite cose e aiutare il compagno. Chi segna non è importante, ma l'importante è portare a casa i risultati insieme.

Però un gol in Nazionale alla tua età, quando il buon Gattuso dice «questo ci potrà essere utile e ci potrà dare una mano», cosa c'è qui dentro, cosa rimane?

"No, sono molto emozionato, queste sono cose che non riesci a capirle nei primi momenti a caldo e che devo ancora realizzare al massimo. Però sono contentissimo, è successo tutto molto velocemente. Solo l'inizio, eh? Sì, sì, assolutamente". Questo deve essere un punto di partenza, perché sono una persona molto autocritica e a cui non piace accontentarsi".

Questo è un altro tassello. Cosa c'è nel vostro stato d'animo?

"Assolutamente, non si può guardare indietro ormai, non si può guardare al passato. Dobbiamo guardare le partite che ci rimangono, partita per partita, fare il meglio possibile ed è l'unica cosa che ci rimane fare. Quindi sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo adesso".

Dediche ne facciamo?

"No, dedico questo gol alla mia famiglia, che c'è sempre stata, e quindi questo che mi ha aiutato a raggiungere il mio obiettivo e a fare i sacrifici fin da quando ho iniziato a giocare a calcio".