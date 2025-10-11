Totti: “Speriamo di andare al Mondiale. Roma prima? Neanche Gasp se l’aspettava però…”

"Cosa presterei della Nazionale 2006 a quella di oggi? Tutto. Eravamo un gruppo speciale che aveva voglia di lottare per questa maglia, per questi colori. Aveva un grande allenatore ed un unico obiettivo, portare l'Italia sul tetto del mondo".

Il numero 10 ha anche parlato della sua Roma, prima in classifica: "Nessuno se lo aspettava, neanche Gian Piero Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli - ha detto ancora Totti -. L'obiettivo è tornare in Champions, poi se a sette od otto partite della fine del campionato fosse ancora davanti l'obiettivo diventerebbe diverso. Che se ne parli, di scudetto, è normale se sei primo ma la difficoltà è rimanerci e spero che la Roma ci riesca".