"Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello, per la qualità della società, hanno giovani di sicuro avvenire, Fabregas è molto capace e riflette nella sua squadra quello che era lui da calciatore. Abbiamo qualche defezione come hanno tutte le squadre, cerchiamo di mettere insieme tutte le cose per creare meno squilibrio possibile, prevediamo che loro giochino 4-2-3-1 e giocheremo con 3 centrali.

Spesso voi siete a commentare i risultati delle partite ma le partite quando sono equilibrate si risolvono con l'episodio che ti va bene e con l'episodio che ti va male. Oggi non dobbiamo mettere la partita su questo livello di turbolenza, avrebbero meno pressione di noi perché sono il Como, noi per gli ultimi risultati e per dove vogliamo arrivare, ci vuole una partita di sostanza, barattiamo un po' di fantasia e creatività con quella che deve essere la solidità per far capitare meno episodi sfavorevoli"