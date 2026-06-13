Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vinicius Jr ha parlato del Mondiale e del Brasile guidato da Ancelotti pronto per questa competizione

Andrea Della Sala Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 23:02)

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vinicius Jr ha parlato del Mondiale e del Brasile guidato da Ancelotti pronto per questa competizione:

Attorno a voi c’è grande fiducia, ed enorme pressione.

«Si, è normale. Io però non ho dubbi, è chiaro che possiamo fare la storia, ci siamo preparati a lungo per arrivare qui, spero che il popolo brasiliano ci appoggi, noi abbiamo il grande desiderio di provare a renderlo felice».

E il peso?

«Si, l’aspettativa è enorme e io capisco che la gente voglia vederci tornare a casa con la coppa. Nelle qualificazioni siamo partiti male ed è ovvio che la cosa abbia minato la fiducia dei tifosi, so che per tanti non siamo favoriti per la vittoria, però ora partiamo tutti da zero e io, come i miei compagni, sono convinto che possiamo fare un bel Mondiale e magari dare quella gioia che tutto il popolo brasiliano attende da tempo. Abbiamo su di noi una grande pressione perché siamo il Paese che ha vinto più volte, ma stiamo formando un grande gruppo, con gente che ha una gran voglia di cambiare la storia calcistica di questo Paese».

Come sta Neymar?

«Spero che possa rientrare al più presto e dare il suo contributo come tutti gli altri. Io sono cresciuto guardando le sue mosse, copiando il suo stile. È stata una figura fondamentale nella mia vita di giovane calciatore. Il calcio ha bisogno di lui, e noi lo stesso, spero che si rimetta rapidamente, mi sembra che tutto proceda per il meglio».

Cosa dice ai madridisti sul rinnovo? Le resta solo un anno di contratto.

«Che sono con la nazionale e parlo solo della nazionale. Quando tornerò a Madrid penserò al Real e alla prossima stagione».

In questo Mondiale ha un ruolo molto diverso rispetto a quello che aveva nel 2022, lì era all’inizio del suo percorso col Brasile, oggi è uno dei protagonisti della Seleçao, tanto che è qui in conferenza in questa vigilia tanto attesa. Cosa significa per lei questo ruolo?

«Per me è super importante e speciale poter rappresentare tutta la mia famiglia e il Paese intero. È un sogno essere qui a lottare per questa Coppa del Mondo, è il frutto di tanti anni di lavoro quotidiano, giorno per giorno, allenamento dopo allenamento. Ed è una grande opportunità per dimostrare a tutto il mondo che possiamo tornare a essere campioni. Io sono sicuro che in questo Mondiale faremo cose buone: siamo solidi in difesa e pronti al contropiede come ci chiede Ancelotti, che ha portato con sé nella nostra nazionale tutta la sua grande esperienza e il suo bagaglio impressionante di titoli».