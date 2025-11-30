Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Pisa Corrado ha parlato così prima del fischio d'inizio della partita contro l'Inter:
Pisa, Corrado: “Oggi daremo il massimo. Se l’Inter ci ha chiesto Touré? Abbiamo parlato di…”
"Il Pisa fisicamente sta bene. Abbiamo avuto qualche defezione in settimana e quindi saremo un po' diversi da quelli che saremmo dovuti essere, ma Gilardino ci ha abituati a cambiare, non è questo il problema. Giochiamo contro una squadra fortissima, che negli ultimi 5-6 anni ha dominato il calcio italiano ed europeo e che viene da due sconfitte immeritate. Noi, però, sul nostro campo daremo il massimo. Avere l'Inter all'Arena Garibaldi è una soddisfazione grandissima per tutti i tifosi".
"Gilardino? Mi aspettavo un ottimo allenatore, aveva ottime credenziali. Avevamo ampia fiducia in lui, ma sta facendo ancora meglio rispetto alle aspettative. Touré? Sono due anni che lo stanno guardando. Se ce l'ha chiesto l'Inter? Abbiamo parlato di tante cose. Akinsanmiro è di proprietà dell'Inter, ma noi abbiamo un diritto di riscatto con controriscatto per i nerazzurri. In Pisa ha trovato una buona dimensione. Purtroppo oggi non ci sarà, ma contiamo di averlo per domenica prossima".
