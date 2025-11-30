"Il Pisa fisicamente sta bene. Abbiamo avuto qualche defezione in settimana e quindi saremo un po' diversi da quelli che saremmo dovuti essere, ma Gilardino ci ha abituati a cambiare, non è questo il problema. Giochiamo contro una squadra fortissima, che negli ultimi 5-6 anni ha dominato il calcio italiano ed europeo e che viene da due sconfitte immeritate. Noi, però, sul nostro campo daremo il massimo. Avere l'Inter all'Arena Garibaldi è una soddisfazione grandissima per tutti i tifosi".