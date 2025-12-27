1 di 5

NAPOLI

Getty Images

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter ha parlato della corsa scudetto e della squadra di Chivu:

Vieri, dopo la Supercoppa che ha visto dal vivo cosa resta lungo il cammino verso lo scudetto?

«Resta che il Napoli è ancora... il Napoli. Quello tosto e forte di Conte, che vuole il bis scudetto. Ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad: è finita 2-0, ma potevano essere 4 o 5. È stato come un avvertimento per il campionato».

Eppure c’è stato un momento in cui Conte sembrava aver perso la presa sulla squadra.

«Antonio non si è “ripreso” la squadra, in realtà non l’aveva mai persa: ha avuto sempre il controllo di tutto, anche nelle difficoltà. Il Napoli ha perso delle partite, anche malamente, ma è normale, soprattutto se fai la Champions. Nei momenti più duri non serviva alzare i toni, inutile andare in tv a lamentarsi: Conte è un campione della panchina e, se ci sono problemi, deve semplicemente risolverli. Così ha fatto, è stato bravissimo, ha corretto ciò che non andava e ora ha un titolo in più. È stato furbo a mischiare un po’ le carte, ma non perdere mai è impossibile».

Tra le correzioni c’è anche Neres?

«Certamente, Conte ha visto che non è più il calciatore dell’anno scorso: è molto più concreto, ora “spacca” letteralmente le partite. È veloce, rapido, con un tocco geniale: la gente ama questi giocatori, fanno innamorare e divertire tutti».

Valutazione da bomber: con il ritorno di Lukaku chi deve giocare, il belga o Hojlund?

«Considero Hojlund, potenzialmente, uno dei cinque centravanti migliori del mondo. Può far gol, ma sa attaccare in profondità e sfiancare le difese. Aggiungiamoci che ha un mancino morbido, che è forte di testa e di fisico: ha tutto, insomma. Non è facile togliergli il posto, ma va detto che anche Lukaku sa far giocare bene i compagni. Servono entrambi, ma decidere chi gioca spetta solo e soltanto a Conte: ecco un altro bellissimo problema da risolvere! Devo dire, però, che a Riad la squadra che più mi ha sorpreso è quella che ha perso la finale...».