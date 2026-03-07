FC Inter 1908
Pisacane elogia Seba Esposito: “Ha sofferto tanto in questo periodo, voglio dirgli…”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn di Sebastiano Esposito che ha ritrovato il gol contro il Como
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Cagliari-Como, Fabio Pisacane, allenatore dei sardi, ha parlato anche di Sebastiano Esposito, tornato al gol oggi dopo tre mesi:

"Io sono contentissimo del suo lavoro, oggi ero convinto, ero straconvinto che lui sarebbe tornato a fare gol, lo sentivo. Sono felice perché so quanto ha sofferto in questo periodo, soprattutto tra le mura amiche, però sono soddisfatto perché, al netto del gol che è mancato per tante partite, non ha mai fatto mancare la sua dedizione, il suo atteggiamento, la sua attitudine, che sono valori che questo stemma ti richiede.

Per cui faccio un grandissimo complimento al ragazzo, perché so quanto ha sofferto, e oggi al netto della sconfitta, tornare a fare gol è qualcosa che ci permette di avere un calciatore con uno stato d'animo più che positivo da qui alla fine, e per noi questo è importante"

