Il brutto episodio nella notte a Napoli, ai Quartieri Spagnoli, fuori dal locale della famiglia del tecnico del Cagliari

Fabio Alampi Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 03:02)

Brutto episodio nella notte a Napoli: Gianluca Pisacane, fratello di Fabio, tecnico del Cagliari, è rimasto vittima di un agguato nei Quartieri Spagnoli, fuori dal locale di famiglia. L'uomo è stato colpito alle gambe da due colpi di pistola mentre era in compagnia del padre Andrea, fortunatamente rimasto illeso. I criminali sarebbero almeno tre e hanno agito a volto scoperto.

L'allenatore rossoblu ha spiegato il tutto con una storia publicata su Instagram: "Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è rimasto coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro.

Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto".