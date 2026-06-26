Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Mirabelli: “Avevo l’accordo per Cristiano Ronaldo al Milan, voleva vincere l’Europa League”
Cristiano Ronaldo al Milan? Molto più di un semplice sogno di mercato. Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, lo ha raccontato nel corso di un'intervista concessa a Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube, prima che il fuoriclasse portoghese decidesse di trasferirsi alla Juventus: "Era un'operazione in cui il Real Madrid voleva 100 milioni di euro, poi potevamo fare anche discorsi diversi e si poteva abbassare. Cristiano Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente. Questo avvenne, non voglio sbagliare, nel gennaio del 2018 e si sarebbe preso subito".
"La proprietà cinese ci aveva dato appoggio economico. Ci avevano dato come impostazione il fatto di svecchiare e di prendere una grande star: noi contattammo e trovammo pure l'accordo per portare al Milan Cristiano Ronaldo, complice il fatto che il giocatore aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid".
"Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. E anche Cristiano restò affascinato dall'idea. Quando ci parlammo io, Fassone e anche Gattuso lui disse: "Vengo al Milan, non ho mai fatto l'Europa League e vengo per vincerla". Si era creato una motivazione importante, non sminuiva il fatto che non veniva a fare la Champions. Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real e con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA