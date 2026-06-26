L'ex direttore sportivo rossonero ha svelato un grandissimo retroscena di mercato riguardante il fuoriclasse portoghese

Fabio Alampi Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 18:16)

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Cristiano Ronaldo al Milan? Molto più di un semplice sogno di mercato. Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, lo ha raccontato nel corso di un'intervista concessa a Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube, prima che il fuoriclasse portoghese decidesse di trasferirsi alla Juventus: "Era un'operazione in cui il Real Madrid voleva 100 milioni di euro, poi potevamo fare anche discorsi diversi e si poteva abbassare. Cristiano Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente. Questo avvenne, non voglio sbagliare, nel gennaio del 2018 e si sarebbe preso subito".

"La proprietà cinese ci aveva dato appoggio economico. Ci avevano dato come impostazione il fatto di svecchiare e di prendere una grande star: noi contattammo e trovammo pure l'accordo per portare al Milan Cristiano Ronaldo, complice il fatto che il giocatore aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid".

"Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. E anche Cristiano restò affascinato dall'idea. Quando ci parlammo io, Fassone e anche Gattuso lui disse: "Vengo al Milan, non ho mai fatto l'Europa League e vengo per vincerla". Si era creato una motivazione importante, non sminuiva il fatto che non veniva a fare la Champions. Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real e con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro".