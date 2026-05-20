Pizzi: “Chivu davvero bravo. La differenza tra l’Inter e le altre si è vista”

"E' rimasta negli occhi di tutti la finale di Champions persa contro il PSG purtroppo, è una squadra fortissima che andava ricostruita nel morale e a cui sono stati aggiunti in organico dei giocatori che lo scorso anno nelle rotazioni ti avrebbero dato una mano. Ci sono però tanti big che sono determinanti in questo campionato, mentre nelle altre squadre faccio fatica a trovarne nello stesso numero di determinanti. Quest'anno con le cose normali si sono visti i normali valori tra Inter e le altre. I risultati non si improvvisano.