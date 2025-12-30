FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pjanic: “Classifica corta, sono tutte vicine. Allegri una garazia, la Juventus…”

news

Pjanic: “Classifica corta, sono tutte vicine. Allegri una garazia, la Juventus…”

Pjanic: “Classifica corta, sono tutte vicine. Allegri una garazia, la Juventus…” - immagine 1
L'ex centrocampista bosniaco ha parlato dell'attuale campionato di Serie A, soffermandosi sulle sue vecchie squadre
Fabio Alampi Redattore 

Miralem Pjanic, ex centrocampista con un lungo trascorso in Italia con le maglie di Roma e Juventus, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del campionato di Serie A: "La Juventus grazie al lavoro di Spalletti sta crescendo e migliorando gara dopo gara, pertanto non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo".

Pjanic: “Classifica corta, sono tutte vicine. Allegri una garazia, la Juventus…”- immagine 2
Getty Images

Si aspettava che Allegri potesse avere un impatto del genere al timone dei rossoneri?

"Ne ero sicuro. Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto. Fa stare bene i giocatori e rendere al massimo le squadre che allena. È un grande allenatore e chi ce l'ha, se lo tiene stretto".

Infine uno sguardo anche alla Roma, con la quale partì la sua avventura italiana. Dopo anni di alti e bassi ora i giallorossi sono tornati ad occupare posizioni importanti.

"Sono contento di rivedere la Roma in alto. Quest'anno stanno facendo bene e auguro loro di continuare cosi. Fin da inizio stagione mi aspettavo questo tipo di percorso e crescita: se prendi uno dei migliori allenatori in circolazione come Gasperini, diventa probabile riuscirci".

Leggi anche
Zola: “Inter la più forte, ma voto Napoli e vi spiego perché! Marotta numero 1”
Sabatini: “Campionato assolutamente competitivo, mi esalta. Possono vincere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA