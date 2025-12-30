Miralem Pjanic, ex centrocampista con un lungo trascorso in Italia con le maglie di Roma e Juventus, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del campionato di Serie A: "La Juventus grazie al lavoro di Spalletti sta crescendo e migliorando gara dopo gara, pertanto non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo".