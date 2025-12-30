Miralem Pjanic, ex centrocampista con un lungo trascorso in Italia con le maglie di Roma e Juventus, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del campionato di Serie A: "La Juventus grazie al lavoro di Spalletti sta crescendo e migliorando gara dopo gara, pertanto non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo".
news
Pjanic: “Classifica corta, sono tutte vicine. Allegri una garazia, la Juventus…”
Si aspettava che Allegri potesse avere un impatto del genere al timone dei rossoneri?
"Ne ero sicuro. Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto. Fa stare bene i giocatori e rendere al massimo le squadre che allena. È un grande allenatore e chi ce l'ha, se lo tiene stretto".
Infine uno sguardo anche alla Roma, con la quale partì la sua avventura italiana. Dopo anni di alti e bassi ora i giallorossi sono tornati ad occupare posizioni importanti.
"Sono contento di rivedere la Roma in alto. Quest'anno stanno facendo bene e auguro loro di continuare cosi. Fin da inizio stagione mi aspettavo questo tipo di percorso e crescita: se prendi uno dei migliori allenatori in circolazione come Gasperini, diventa probabile riuscirci".
© RIPRODUZIONE RISERVATA