Le parole di Tommaso Pobega dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Inter: "Siamo contenti di aver raggiunto la finale e di avere una nuova possibilità di portare a casa un altro trofeo. Ci siamo fatti valere e siamo felici. Adesso non vediamo l'ora di iniziare a preparare la finale e di giocarcela al massimo delle nostre possibilità. La fiducia reciproca è la forza di questa squadra.