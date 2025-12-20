Le parole di Tommaso Pobega dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Inter: "Siamo contenti di aver raggiunto la finale e di avere una nuova possibilità di portare a casa un altro trofeo. Ci siamo fatti valere e siamo felici. Adesso non vediamo l'ora di iniziare a preparare la finale e di giocarcela al massimo delle nostre possibilità. La fiducia reciproca è la forza di questa squadra.
La finale? Sarà una partita diversa da quella che è stata quella di campionato contro il Napoli. Adesso lavoriamo per cercare di limitarli quanto più possibile".
(bolognafc.it)
