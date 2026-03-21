Ai microfoni di DAZN, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria della squadra di Conte contro il Cagliari:
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Napoli, Politano: “Non era facile vincere a Cagliari. Nazionale? Siamo carichi”
Ai microfoni di DAZN, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Cagliari
"Non era facile, il Cagliari in casa è una squadra tosta e rognosa. Dovevamo fare più gol, perché poi rischi di prenderle e sarebbe stato un peccato".
"Nazionale? C'è grande entusiasmo e non vediamo l'ora di arrivare in Nazionale. Gattuso ci ha caricato e vogliamo dare il 100% e vogliamo andare al Mondiale".
(Fonte: DAZN)
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