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Napoli, Politano: “Non era facile vincere a Cagliari. Nazionale? Siamo carichi”

Napoli, Politano: “Non era facile vincere a Cagliari. Nazionale? Siamo carichi” - immagine 1
Ai microfoni di DAZN, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di DAZN, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria della squadra di Conte contro il Cagliari:

Napoli, Politano: “Non era facile vincere a Cagliari. Nazionale? Siamo carichi”- immagine 2
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"Non era facile, il Cagliari in casa è una squadra tosta e rognosa. Dovevamo fare più gol, perché poi rischi di prenderle e sarebbe stato un peccato".

Napoli, Politano: “Non era facile vincere a Cagliari. Nazionale? Siamo carichi”- immagine 3
Getty Images

"Nazionale? C'è grande entusiasmo e non vediamo l'ora di arrivare in Nazionale. Gattuso ci ha caricato e vogliamo dare il 100% e vogliamo andare al Mondiale".

(Fonte: DAZN)

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