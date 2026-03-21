Allegri: “Champions non ancora blindata. A Doveri ho fatto una battuta”

L'allenatore rossonero ha commentato la vittoria con il Torino e la classifica del Milan ai microfoni di SportMediaset

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 22:08)

«Mattoncino importante per la CL la vittoria col Torino? Blindata no, mancano un po' di vittorie ma è un passo importante. Momento strano per gli attaccanti che fanno fatica? Dopo la sosta gli attaccanti ricominceranno a segnare». Così Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a SportMediasetdopo la vittoria per 3-2 contro il Torino.

-Accaldato sull'episodio da rigore, hai detto a Doveri: "Così mi fate smettere di allenare..."...

Era una battuta, sì comunque, in un momento così importante è arrivato questo rigore che però ci ha fatto bene, ci ha fatto rientrare in partita.

-Gustata la vittoria? Di solito vai negli spogliatoi, questa volta hai festeggiato in campo...

Era importante dopo la sconfitta con la Lazio. Una sconfitta oggi ci avrebbe fatto passare una brutta sosta e andare a Napoli, a giocare uno scontro diretto, con una vittoria in più da fare rispetto al raggìungimento della Champions.

-A Napoli torna Leao?

Ha un'infiammazione sull'adduttore pube. Va ringraziato perché si è messo a disposizione quando c'era bisogno, era giusto fermarlo, sperando che torni al meglio possibile.

-Sosta per la Nazionale, in bocca al lupo agli Azzurri?

In totale serenità e con l'energia positiva di tutto l'ambiente spero che la Nazionale vada ai Mondiali.

(Fonte: SM)