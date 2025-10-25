Uno dei duelli decisivi della grande sfida di questa sera tra Napoli e Inter sarà quello tra Politano a destra e Dimarco a sinistra:
Napoli-Inter, fascia decisiva: i dribbling di Politano, la corsa e il mancino di Dimarco
"Vite incrociate, corse opposte. Matteo Politano e Federico Dimarco giocano insieme in Nazionale su fasce diverse ma hanno imparato a conoscersi anche all’Inter, quando il primo chiudeva la sua parentesi e il secondo l’aveva appena aperta. Era il 2020, l’estate triste degli stadi vuoti. Allenandosi a lungo con la stessa maglia si sono conosciuti, studiati e apprezzati. In Napoli-Inter si affrontano sulla stessa linea, destra o sinistra a seconda dei punti di osservazione. Politano ha il dono dell’imprevedibilità e un tiro mancino improvviso che può destabilizzare l’Inter (già 3 gol ai nerazzurri), Dimarco usa lo stesso piede per ribaltare l’azione e magari inserirsi nelle zone più appetitose per sfruttare il cross o la conclusione diagonale. E’ un confronto che si decide sui centimetri del primo passo. Se uno scatta, l’altro faticherà a stargli dietro. E in una partita di dettagli, la loro fascia di competenza può diventare la sorgente dalla quale sgorgano i palloni giusti", scrive La Gazzetta dello Sport.
"E’ un duello di creatività e resistenza ma anche di attenzione difensiva. In certe fasi saranno determinanti anche i raddoppi, di Bastoni quando Politano si accentra per valorizzare la giocata di sinistro come di Di Lorenzo se Dimarco individua la corsia verticale. Politano ha imparato a ripiegare come esterno a tutta fascia, Dimarco ad aggredire il dirimpettaio per non lasciarlo respirare. Nelle statistiche dello spazio percorso entrambi occuperanno le prime posizioni della classifica. Ma non basterà correre tanto, servirà piuttosto correre bene: le energie vanno anche gestite per non perdere lucidità", precisa Gazzetta.
