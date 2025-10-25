"Vite incrociate, corse opposte. Matteo Politano e Federico Dimarco giocano insieme in Nazionale su fasce diverse ma hanno imparato a conoscersi anche all’Inter, quando il primo chiudeva la sua parentesi e il secondo l’aveva appena aperta. Era il 2020, l’estate triste degli stadi vuoti. Allenandosi a lungo con la stessa maglia si sono conosciuti, studiati e apprezzati. In Napoli-Inter si affrontano sulla stessa linea, destra o sinistra a seconda dei punti di osservazione. Politano ha il dono dell’imprevedibilità e un tiro mancino improvviso che può destabilizzare l’Inter (già 3 gol ai nerazzurri), Dimarco usa lo stesso piede per ribaltare l’azione e magari inserirsi nelle zone più appetitose per sfruttare il cross o la conclusione diagonale. E’ un confronto che si decide sui centimetri del primo passo. Se uno scatta, l’altro faticherà a stargli dietro. E in una partita di dettagli, la loro fascia di competenza può diventare la sorgente dalla quale sgorgano i palloni giusti", scrive La Gazzetta dello Sport.