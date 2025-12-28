Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex capitano e leggenda dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoAtalanta.com ha parlato anche di Ademola Lookman , attaccante nigeriano e grande obiettivo dello scorso mercato estivo dei milanesi: "Se Lookman avrebbe fatto comodo all'Inter? Penso proprio di sì. Lookman è un ottimo giocatore, ma la sua mancata acquisizione ha permesso all'Inter di scoprire altre soluzioni offensive.

Ha preso Bonny e ha valorizzato giocatori che magari non avrebbero avuto così tanto spazio se fosse arrivato un titolare fisso come Lookman, vedi Pio Esposito. Ci sarebbe stato meno avvicendamento. Alla fine, per come sono andate le cose, va bene così".