Matteo Politano, questa sera capitano del Napoli in occasione della sfida contro la Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida del Maradona:
Politano: "Ci rimane la Serie A, mancano 14 partite e possiamo vincerle tutte"
Politano: “Ci rimane la Serie A, mancano 14 partite e possiamo vincerle tutte”
Il capitano del Napoli in occasione della sfida contro la Roma ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida del Maradona
"Oggi è una bella responsabilità per me e per la squadra. Sappiamo l’importanza di questa partita. Martedì purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia. Ci rimane il campionato. Mancano 14 partite, abbiamo il potenziale per vincerle tutte ma dobbiamo partire da stasera”.
Manca il gol:
“Mi manca e devo lavorarci di più, soprattutto in settimana. Dispiace perché potrei dare un contributo in più ma magari arriverà stasera.
Le emozioni di giocare contro la Roma:
“Ci sarà sempre, nella Roma sono cresciuto ed è grazie a loro che sono arrivato qui, li ringrazierò sempre e sarò grato per avermi creduto in me. È la squadra della mia città, quindi è sempre bello giocarci contro”.
