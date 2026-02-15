"Oggi è una bella responsabilità per me e per la squadra. Sappiamo l’importanza di questa partita. Martedì purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia. Ci rimane il campionato. Mancano 14 partite, abbiamo il potenziale per vincerle tutte ma dobbiamo partire da stasera”.

“Ci sarà sempre, nella Roma sono cresciuto ed è grazie a loro che sono arrivato qui, li ringrazierò sempre e sarò grato per avermi creduto in me. È la squadra della mia città, quindi è sempre bello giocarci contro”.