"Inevitabile un po' di preoccupazione per Lautaro Martinez e per un problema al polpaccio. Potrebbe esserci qualcosa a livello muscolare ed essendo il polpaccio un muscolo delicato potrebbe esserci qualcosa di importante". Così Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a Bodo, ha raccontato dell'infortunio di Lautaro Martinez che è stato sostituito da Chivu con Marcus Thuram.
Sky – Lautaro, preoccupazione inevitabile: problema al polpaccio.Venerdì gli esami
Il calciatore nerazzurro si è fatto male nella gara contro il Bodo e salterà il Lecce: si capirà nei prossimi giorni l'entità del problema
Il capitano è uscito zoppicando e il problema al polpaccio preoccupa tutti. "Sicuramente farà gli esami e salterà la trasferta di Lecce (Chivu non avrà per squalifica neanche Barella e Calhanoglu che si è pure infortunato contro la Juventus e non era a disposizione questa sera.ndr). Ci sarà da capire se l'attaccante ci sarà per il ritorno con il Bodo di martedì prossimo e poi si pensa subito di poter sperare di averlo per il derby con il Milan dell'8 marzo", ha aggiunto l'inviato. Gli esami del giocatore si svolgeranno nella giornata di venerdì.
(fonte: SS24)
