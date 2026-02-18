"Inevitabile un po' di preoccupazione per Lautaro Martinez e per un problema al polpaccio . Potrebbe esserci qualcosa a livello muscolare ed essendo il polpaccio un muscolo delicato potrebbe esserci qualcosa di importante". Così Matteo Barzaghi , inviato di Skysport a Bodo, ha raccontato dell'infortunio di Lautaro Martinez che è stato sostituito da Chivu con Marcus Thuram .

Il capitano è uscito zoppicando e il problema al polpaccio preoccupa tutti. "Sicuramente farà gli esami e salterà la trasferta di Lecce (Chivu non avrà per squalifica neanche Barella e Calhanoglu che si è pure infortunato contro la Juventus e non era a disposizione questa sera.ndr). Ci sarà da capire se l'attaccante ci sarà per il ritorno con il Bodo di martedì prossimo e poi si pensa subito di poter sperare di averlo per il derby con il Milan dell'8 marzo", ha aggiunto l'inviato. Gli esami del giocatore si svolgeranno nella giornata di venerdì.