Luciano Spalletti debutta con una vittoria alla guida della Juventus. Queste le dichiarazioni del nuovo allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Cremonese:
Juventus, Spalletti: “Bisogna crescere velocemente, ma mi fido di questi calciatori”
"Koopmeiners braccetto di sinistra? Ha fatto una grande partita dal punto di vista dell'attenzione della comunicazione con i compagni. Abbiamo fatto bene per buona parte del primo tempo, poi abbiamo subito un po'. Anche nella ripresa stessa cosa. Ma abbiamo creato tante situazioni da gol: bisogna comunque andare a migliorare. Mi aspetto dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista, bisogna crescere velocemente. Ci sono delle potenzialità che si intravedono in alcuni calciatori. Mi fido di loro. E' una vittoria che ci fa bene per lavorare con maggiore serenità".
"Il mio ritorno? Chi ha sempre fatto questo ha necessità del campo. E' fondamentale instaurare dei rapporti con i calciatori: ho sempre fatto così e spero che questa volta mi riesca, visto che in Nazionale non mi è riuscito moltissimo. Attraverso questa condivisone si può crescere tutti come squadra".
(Fonte: Sky Sport)
