«Sono felice dell'arrivo di Spalletti , non devo dire io quanto sia stato bravo nella sua carriera. Ha fatto bene ovunque. La prima volta che ci siamo visti alla Continassa mi ha detto di essere ancora dispiacuto per la Nazionale e questo dimostra quanto tenga al gol del calcio. Sono contento di vederlo e credo che ci possa dare una mano». Andrea Cambiaso ha parlato del nuovo allenatore della Juventus.

È difficile spiegare quello che intende ma penso sia un complimento e apprezzo. Sicuramente abbiamo avuto poco tempo, ci ha dato poche indicazioni. Non abbiamo affrontato l'argomento ruolo. Potremo parlare in futuro, ma ha avuto davvero poco tempo, ha dovuto pensare a tante cose.