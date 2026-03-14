Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, ha commentato così quanto accaduto nella prima frazione

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, ha commentato così quanto accaduto nella prima frazione di gioco:

"E' stato importante fare il gol, ma lo è ancor di più restare concentrati e provare a segnare il secondo".