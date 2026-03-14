Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, ha commentato così quanto accaduto nella prima frazione di gioco:
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Inter, Bisseck: “Importante segnare, lo è ancor di più restare concentrati e…”
Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, ha commentato così quanto accaduto nella prima frazione
"E' stato importante fare il gol, ma lo è ancor di più restare concentrati e provare a segnare il secondo".
(Fonte: DAZN)
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