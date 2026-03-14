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Inter, Bisseck: “Importante segnare, lo è ancor di più restare concentrati e…”

Inter, Bisseck: “Importante segnare, lo è ancor di più restare concentrati e…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, ha commentato così quanto accaduto nella prima frazione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, ha commentato così quanto accaduto nella prima frazione di gioco:

Inter, Bisseck: “Importante segnare, lo è ancor di più restare concentrati e…”- immagine 2

"E' stato importante fare il gol, ma lo è ancor di più restare concentrati e provare a segnare il secondo".

(Fonte: DAZN)

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