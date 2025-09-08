Potenza: “L’arrivo di alcuni giocatori ha portato qualità alla Serie A”

"L'inizio del campionato come spesso accaduto in passato è strano, con qualche battuta d'arresto delle big o la Cremonese in testa. Le operazioni di mercato secondo me ha portato più qualità in serie A. Anche la Fiorentina, ma bisogna dare tempo ai nuovi di integrarsi anche perché c'è comunque un tecnico nuovo".

"Non è partita benissimo è vero ma a Torino se Kean non avesse tolto la palla di un compagno dalla porta saremmo a parlare diversamente".