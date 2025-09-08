FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Potenza: “L’arrivo di alcuni giocatori ha portato qualità alla Serie A”

news

Potenza: “L’arrivo di alcuni giocatori ha portato qualità alla Serie A”

Inter Akanji
Intervistato da Radio Firenze Viola, l'ex calciatore Alessandro Potenza ha parlato così del campionato di Serie A
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Radio Firenze Viola, l'ex calciatore Alessandro Potenza ha parlato così del campionato di Serie A:

Potenza: “L’arrivo di alcuni giocatori ha portato qualità alla Serie A”- immagine 2
Getty Images

"L'inizio del campionato come spesso accaduto in passato è strano, con qualche battuta d'arresto delle big o la Cremonese in testa. Le operazioni di mercato secondo me ha portato più qualità in serie A. Anche la Fiorentina, ma bisogna dare tempo ai nuovi di integrarsi anche perché c'è comunque un tecnico nuovo".

Potenza: “L’arrivo di alcuni giocatori ha portato qualità alla Serie A”- immagine 3
Getty Images

"Non è partita benissimo è vero ma a Torino se Kean non avesse tolto la palla di un compagno dalla porta saremmo a parlare diversamente".

(Fonte: Radio Firenze Viola)

Leggi anche
Bezzi: “All’Italia serve un dirigente alla Galliani. L’Inter ha fatto un passo...
Impallomeni: “Calhanoglu non più centrale nell’Inter. Chivu? C’è una verità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA