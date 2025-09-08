Intervistato da Radio Firenze Viola, l'ex calciatore Alessandro Potenza ha parlato così del campionato di Serie A:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Potenza: “L’arrivo di alcuni giocatori ha portato qualità alla Serie A”
news
Potenza: “L’arrivo di alcuni giocatori ha portato qualità alla Serie A”
Intervistato da Radio Firenze Viola, l'ex calciatore Alessandro Potenza ha parlato così del campionato di Serie A
"L'inizio del campionato come spesso accaduto in passato è strano, con qualche battuta d'arresto delle big o la Cremonese in testa. Le operazioni di mercato secondo me ha portato più qualità in serie A. Anche la Fiorentina, ma bisogna dare tempo ai nuovi di integrarsi anche perché c'è comunque un tecnico nuovo".
"Non è partita benissimo è vero ma a Torino se Kean non avesse tolto la palla di un compagno dalla porta saremmo a parlare diversamente".
(Fonte: Radio Firenze Viola)
© RIPRODUZIONE RISERVATA