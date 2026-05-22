Del campionato che volge al termine e del lavoro di Chivu all'Inter ha parlato Cesare Prandelli sulle pagine de La Repubblica

Andrea Della Sala Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 14:46)

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Del campionato che volge al termine e del lavoro di Chivu all'Inter ha parlato Cesare Prandelli sulle pagine de La Repubblica

Prandelli, la Juventus vive una fase di turbolenze. Da chi dovrebbe ripartire?

«Da Spalletti, assolutamente. Parliamo di un allenatore con esperienza, che ha vissuto tutte le situazioni possibili. Bisognerebbe dargli le chiavi del progetto».

Quanti meriti ha Chivu nello scudetto dell'Inter?

«Ha saputo ricreare entusiasmo in uno spogliatoio ferito. All'inizio si è affidato agli schemi di Inzaghi, pian piano ha proposto il suo calcio. È stato bravo. Ora però la rosa va svecchiata».

E del percorso di Allegri al Milan cosa ne pensa?

«Se va in Champions ha fatto un miracolo, parliamoci chiaro. E torno sul ruolo di allenatore-manager: ha scelto Max i giocatori di questa squadra? Se non ha punte adeguate cosa deve fare?».

Il Napoli senza Conte rischia un ridimensionamento?

«Non credo, hanno materiale tecnico e umano non indifferente. Sono anni che arriva primo o secondo. È un club maturo. Certo Antonio è una garanzia assoluta di successo».

Per la Nazionale si parla di lui come nuovo ct, oppure Allegri o Mancini. Sono adatti a fare il ct?

«Non ci sono nomi giusti, servono programmi giusti. Allenatori così sarebbero un sogno, ma se devi qualificarti ai grandi tornei e perdi due partite nessuno se ne ricorda più. Bisogna partire da un progetto serio».