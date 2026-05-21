In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’Inter e di Cristian Chivu in particolare

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’Inter e di Cristian Chivu in particolare.

“Chivu anche oltre le aspettative. Il finale di stagione dell’Inter con Inzaghi non si può definire come disastroso, ma l’epilogo poteva lasciare scorie. L’ambiente si è ricompattato, Chivu ha fatto un eccellente lavoro e mi è piaciuta molto la serenità di Chivu anche quando all’inizio erano arrivate le sconfitte. Grande merito anche alla società che lo ha fatto lavorare tranquillo.