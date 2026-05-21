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Compagnoni: “A Chivu serve un portiere da Inter! E mi risulta che alla Pinetina…”
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’Inter e di Cristian Chivu in particolare.
“Chivu anche oltre le aspettative. Il finale di stagione dell’Inter con Inzaghi non si può definire come disastroso, ma l’epilogo poteva lasciare scorie. L’ambiente si è ricompattato, Chivu ha fatto un eccellente lavoro e mi è piaciuta molto la serenità di Chivu anche quando all’inizio erano arrivate le sconfitte. Grande merito anche alla società che lo ha fatto lavorare tranquillo.
Mi risulta che anche alla Pinetina Chivu si sia sempre sentito protetto e al sicuro, questo è importante. Serve un portiere da Inter sul mercato, squadra forte e completa già. Serve un giocatore di gamba come Koné a centrocampo, mi sarebbe piaciuto vedere Diouf da mezzala perché mi piace molto”.
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