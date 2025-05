Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla corsa scudetto : "Un punto di vantaggio a due giornate dalla fine del campionato non è poco. Pensare che lo scudetto sia in bilico quasi come se le due formazioni fossero in parità, è sbagliato perché il vantaggio del Napoli è sia a livello di classifica sia a livello psicologico.

Sono convinto che gli azzurri riusciranno a mantenere questo margine: Conte sa cosa significa giocarsi il campionato nel finale e in più ha un gruppo di giocatori importanti che hanno vinto il titolo due anni fa. Essendo davanti, Di Lorenzo e compagni sono padroni del loro destino: in casi così, anche se sei stanco, le forze in un modo o nell'altro vengono fuori. Contro il Parma e il Cagliari il Napoli si farà trovare pronto e produrrà lo sprint decisivo per non essere superato. Anche a livello di calendario, mi sembra che la Lazio, avversaria dei nerazzurri domani sera, sia la più tosta delle quattro, ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova perché ci sono in calendario due giornate in una settimana.