Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cesare Prandelli ha parlato della lotta al vertice in Serie A quest'anno più combattuta che mai

É preoccupato per l’Italia e per il rischio di saltare un altro Mondiale dopo la sconfitta contro la Norvegia?

«Preoccupati lo dobbiamo essere tutti. La penso come Gattuso, nel secondo tempo hanno prevalso braccino e paura contro la Norvegia. Resto ottimista per il Mondiale».

Lo smart Working di Conte - lui a Torino la settimana scorsa, la squadra a Napoli - che effetto le ha ha fatto?

«L’allenatore aiuta sempre tutti, ma chi aiuta l’allenatore? Sto con Antonio, giusto staccare ogni tanto. Soprattutto se dai tutto come lui».

«Sí, perché la squadra ha già assimilato il calcio di Gasp, poi dipenderà dalle prossime partite, da chi arriverà grazie al mercato e anche dall’Inter».