Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Kelly, difensore della Juventus, ha parlato così prima della partita contro l'Inter a San Siro:
Juventus, Kelly: “Sappiamo cosa fare per fermare l’Inter. Stiamo bene”
"Sto bene, stiamo bene. Ognuno sa quello che dovrà fare sul campo. C'è una grande atmosfera, grandissimo stadio, ma siamo concentrati su cosa fare in partita. Sappiamo bene cosa fare per fermare gli attaccanti dell'Inter".
(Fonte: Sky Sport)
