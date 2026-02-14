Una partita speciale, da vincere a tutti i costi. Marcus Thuram, intervenuto a Sky Sport prima di Inter-Juventus, ha parlato così

Marco Macca Redattore 14 febbraio - 19:52

"Vogliamo mettere in campo quello che stiamo facendo ultimamente e portare i tre punti a casa. La Juventus sa fare un po' tutto, è forte, ma noi dobbiamo giocare in modo semplice come sappiamo fare".

"In campo c'è la storia, è una partita speciale per tutti. Khephren ko? Papà tifa per chi vuole, io gioco".

