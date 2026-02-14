Una partita speciale, da vincere a tutti i costi. Marcus Thuram, intervenuto a Sky Sport prima di Inter-Juventus, ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Thuram a Sky: “Dobbiamo giocare come nelle ultime partite. In campo c’è la storia”
news
Thuram a Sky: “Dobbiamo giocare come nelle ultime partite. In campo c’è la storia”
Una partita speciale, da vincere a tutti i costi. Marcus Thuram, intervenuto a Sky Sport prima di Inter-Juventus, ha parlato così
"Vogliamo mettere in campo quello che stiamo facendo ultimamente e portare i tre punti a casa. La Juventus sa fare un po' tutto, è forte, ma noi dobbiamo giocare in modo semplice come sappiamo fare".
"In campo c'è la storia, è una partita speciale per tutti. Khephren ko? Papà tifa per chi vuole, io gioco".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA